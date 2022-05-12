"Ви можете стати героєм": родичі бійців на "Азовсталі" звернулися за допомогою до Ердогана

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Близькі та родичі українських військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь" в окупованому росіянами Маріуполі, закликали допомогти врятувати їх усіх та організувати безпечну евакуацію бійців за допомогою процедури extraction. Вони розповіли про жахливі умови на оточеному заводі та попросили допомогти у цьому президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це повідомило "Суспільне".

Евакуації потребують поранені бійці, які перебувають в умовах антисанітарії, їм потрібна негайна медична допомога. У підвалах оточеної російськими військовими "Азовсталі" давно закінчилися будь-які ліки чи дезінфікуючі розчини.

Реклама

Розповіді родичів бійців на "Азовсталі"

"Мій чоловік там, на "Азовсталі", востаннє виходив на зв'язок 7 травня. Я ці повідомлення короткі знаю напам'ять, вони є в мене в телеграмі. Вночі я їх перечитую. Вчитуюсь у кожне слово. У крайньому повідомленні було сказано "Мала, ми навряд чи побачимось. Кільце навколо "Азовсталі" звужується. Нам кінець". До цього, коли він виходив на зв'язок, він між боями писав останнього листа. Цей лист довгий. На 15 сторінок. Він його сфотографував і сказав читати, коли зв'язку не буде більше ніж три місяці. Ось такі повідомлення. Він веде хроніку війни", – розповіла Наталія Зарицька, дружина бійця полку "Азов" .

Вона нагадала, що на "Азовсталі" склалися нелюдські умови. Там сотні поранених, які знаходяться без рук, без ніг і без знеболювального. Вони помирають від елементарних поранень. Але є й важкі поранені. Тим часом обстріли ведуться з моря, повітря, землі.

"На сьогодні Маріуполь – це найбільша рана на тілі світу. Це найбільша трагедія XXI століття. Мій чоловік, виходячи на зв'язок, описав цю ситуацію таким словом – "апокаліпсис". 17 квітня у нас було весілля на "Азовсталі". Ми побралися. Російські окупанти зробили нам подарунок. Замість салютів, мого чоловіка накрили забороненими у світі касетними снарядами", – розповіла Наталія.

Родичі бійців звернулися до президента Туреччини.

"Поки мій чоловік разом із побратимами концентрує вогонь на собе, як звертаюся до інших сильних чоловіків цього світу. Зокрема, звертаюся до вельмишановного президента Туреччини Реджепа Ердогана. Допоможіть нам врятувати життя наших солдатів, наших бійців у Маріуполі. Ви маєте перевагу у світі", – сказала Наталія Зарицька.

Батько бійця "Азову" з позивним "Репортер" Євгеній Сухарніков розповідає, що піти до "Азова" три роки тому було свідомим вибором його сина.

Реклама

"Жартома я казав, що заплачу людям, щоб йому зламали ногу і він не зміг туди піти. Я не знаю, як би я повівся, знаючи три роки тому, що буде така страшна війна. Не впевнений, що якось по-іншому, бо я поважаю його вибір", – сказав він.

Останні тижні все, що чоловік отримує від сина – це маленьке повідомлення "я живий". Він не може розповісти подробиць, бо це зашкодить їхній безпеці.

"Мій син зараз знаходиться там, на "Азовсталі", в цьому пеклі. Прямо зараз, у ці самі хвилини вони там тримають оборону. Те, що зараз там відбувається, це не війна, це бійня. Це порушення будь-яких конвенцій. Це просто знищення оточених людей. Ми вимагаємо екстракції. Ми наголошуємо на екстракції наших людей, бійців гарнізону з "Азовсталі". У Сирії ця процедура відбувається час від часу. До речі, з долученням Росії", — сказав він.

Сухарніков зазначив, якщо брати до уваги Чорноморський регіон, навіть з географічної точки зору зрозуміло, що країною, яка має можливість допомогти, в першу чергу може бути Туреччина. І таким героєм може бути президент Туреччини пан Ердоган.

"Я звертаюся особисто до шановного президента Реджепа Ердогана з проханням як чоловік до чоловіка, як батько до батька. Допоможіть витягти звідти мого сина і його побратимів. У вас є певний досвід реалізації схожих операцій на Близькому Сході. Ми просимо вас направити цивільний флот, цивільний човен без зброї для того, щоб забрати звідти наших людей. Є певні ризики. Ми це розуміємо. Але у нас не дуже великий вибір. Або ми ризикуємо і запускаємо цю процедуру, або ми дивимося всім світом у прямому ефірі, як їх там вбивають. Я дуже прошу провести процедуру екстракції. Пане Ердогане, у вас є історична можливість стати людиною, чиє ім’я буде записане у світову історію як миротворця і як героя. Ми дуже просимо вас про цю допомогу", — сказав він

Мати бійця 36 бригади морської піхоти Назара Очеретного розповіла, що її син на війні з 2014 року – від початку війни. Має 8 контузій і важко поранений. Мав 36 осколкових поранень. З них три залишились у ньому.

Реклама

"Я просила "синок, може, не йди, досить вже". А він каже "хто ж піде, як не я?". Я втратила з ним зв'язок 29 березня. Він парамедик. Я казала "ти ще сам важкий, на тебе страшно дивитись, ти такий виснажень". Він каже "я такий як треба, я здоровий, я маю руки та ноги, хлопцям важче". Ці його слова я почула востаннє. Щодня заглядаю в телеграм, може щось... Я звертаюся до всіх, щоб допомогли. Дуже всіх прошу, допоможіть усім хлопцям, які там залишилися", — сказала вона.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що звернення щодо екстракції військових були доведені до Ердогана, а його представники навіть мали розмову з Кремлем. Але там сказали: "Нехай Зеленський дасть команду, щоб вони здалися". Турецька сторона зазначила, що жодний головнокомандувач у світі не має права казати військовим, щоб вони здалися. Турецька сторона пропонує обміняти військових РФ, затриманих в Україні, на бійців "Азовсталі".

Що відбувається на "Азовсталі"