Вторгнення Росії, день 22-й. Наступ окупантів захлинається, загарбники мародерствуют, Термінатор виступив проти Путіна – онлайн

Війна в Україні триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Триває 22-й день війни Росії проти України. Окупанти продовжують наступальну операцію. Через обстріли ворога гинуть мирні люди. Пропагандисти поширюють ганебні фейки про Збройні Сили України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що будинки українців, які були знищені внаслідок обстрілів, обов'язково будуть відновлені. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж усіх воєнних подій.

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17 березня

20:21 Дедалі менше дипломатії в словах Байдена про путіна. Сьогодні президент США назвав главу РФ головорізом та диктатором. Все так.

20:12 Розмови та заклики до закритого неба все ще мають сенс. Вже третя країна Євросоюзу підтримала заклики про закриття неба над Україною. Спасибі!

19:57 Від Генштабу частково втішні новини – ворог не просунувся на жодному з напрямків.

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19:48 Земфіра показала кадри війни в Україні у новому кліпі (відео). І видалила всі записи із соцмереж, крім двох.

19:40 Поки ми чекаємо на дефолт у Росії, він непомітно підкрався до Білорусі. Лукашенко підписав указ, що дозволяє Мінфіну країни погашати зобов'язання щодо держборгу у національній валюті, тобто – білоруських рублях.

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Проблема полягає в тому, що подібні облігації не передбачають виплату в національній валюті й інвестори, які отримали рублі замість доларів, швидше за все оголосять країні дефолт.

19:33 Українські військові під Прилуками захопили "Ураган" ворога! Тепер повернуть рашистам їхні ракети:)

Фото – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

19:25 Модний фронт. Jean Gritsfeldt провів показ нової колекції у Берліні, щоб донести головні меседжі війни в Україні.

19:15 Голова Великобурлуцької територіальної громади Харківської області Віктор Терещенко потрапив у полон до російських військових.

19:04 Окупанти знищують Маріуполь – на місто скидають від 50 до 100 авіабомб на добу. Пошкоджено вже 80% житлового фонду міста.

18:59 Швейцарія розкрила таємницю офшорів друзів Путіна. У швейцарських банках зберігається близько 231 мільярд доларів російського капіталу.

18:49 Володимир Кличко дякує європейським партнерам за оборонну зброю, яка закриває наше небо. Знаменитий спортсмен зараз у Києві, у теробороні.

18:35 Заспокійливе всієї України Олексій Арестович тепер поза законом у Білорусі – звинувачують у тому, що нібито в одному зі своїх відеороликів він закликав до "вчинення актів тероризму та диверсій на об'єктах Білоруської залізниці, вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіка Білорусь

18:32 Сьогодні під час ракетного обстрілу Києва загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років...

18:25 ЗСУ ліквідували ще одного високопоставленого офіцера загарбників. Свою смерть в Україні знайшов командир 331 парашутно-десантного полку РФ полковник Сергій Сухарєв.

18:17 Окупанти продовжують свою ганебну практику викрадень місцевих посадовців.

18:10 Європейське космічне агентство (ESA) стало черговою організацією, яка розірвала всі ділові відносини з токсичною Росією через її вторгнення в Україну. Спільний проект ESA та Роскосмосу ExoMarsзакритий та не буде реалізований. Про це повідомила прес-служба ESA.

18:00Близько 1 500 продуктових наборівФонд Ріната Ахметова передав сьогодні Київській облдержадміністрації. Частину цієї допомоги – 300 продуктових наборів, отримала Київська обласна клінічна лікарня. Вони призначені для поранених зі всієї території Київщини.

17:45 Завтра, 18 березня, влада Росії організує масовий пропагандистський шабаш, на який під загрозою репресій уже заганяють бюджетників та працівників приватних підприємств.

Одна з головних вимог організаторів уникати в одязі жовто-синіх кольорів та залучати для масовки лише людей слов'янської зовнішності. Расизм, нацизм чи путінізм...

17:35 У Чернігові за добу жертвами російських окупантів стали 53 мирні жителі, як розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

17:28 Глави МЗС Туреччини та України – Мевлют Чавушоглу та Дмитро Кулеба – провели переговори у Львові.

17:20 Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна.

17:07 Росія пригрозила Боснії та Герцеговині долею України, якщо вона вирішить вступити до НАТО.

16:54 У Чернігові через артилерійський обстріл окупантів загинув ще один громадянин США Джеймс Хіл (James Witney Hill)/

16:20 ЗСУ показали відео, як під Харковом наші воїни розгромили колону техніки окупантів.

16:07 Російським окупантам почали транслювати по радіо заклики скласти зброю.

15:53 Глава агентства розслідувань Bellingcat, журналіст Христо Грозєв, повідомив, що в Москві затримано заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова.

15:40 Відомий письменник Борис Акунін видав свій прогноз щодо термінів існування путінського режиму в Росії.

"Те, що Путін розв'язав українську війну, дуже сильно скоротить термін його перебування при владі. До 24 лютого я оцінював перспективи ось цієї путінської держави, скажімо так, середньо тривалі. Зараз ситуація змінилася. Жодної тривалості і навіть середньостроковості там не буде. Події тепер розвиватимуться швидко... Я думаю, що остання глава путінської держави розпочалася", – заявив письменник.

15:27 5-річна дівчинка із Кривого Рогу потрапила на інтерактивну обкладинку авторитетного журналу Time.

15:13 Чудові новини прийшли з півдня. Збройні сили України вийшли на адмінкордон Миколаївської та Херсонської областей та просунулися у бік Херсона.

15:00 Зірка світового кіно Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян зі словами правди про війну, яку розв'язав Путін проти України.

"Україна не розпочинала цю війну. Її розпочали не нацисти і націоналісти. Влада в Кремлі розпочала її", – заявив Сталевий Арні.

14:45 Найкращий футболіст світу 1986 року Ігор Бєлановзустрівся з українськими військовослужбовцями та подякував їм за боротьбу проти Росії.

14:28 Українська розвідка оприлюднила список російських військових злочинців, які обстрілюють ракетами мирне населення України.

Повний перелік російських військових злочинців читайте тут.

14:17 Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну американська біофармацевтична компанія AbbVie припиняє постачання в РФ ботоксу та філерів.

У мережі вже почали з'являтися картинки із цього приводу.

13:45 Президент України Володимир Зеленськийвиступив перед депутатами німецького Бундестагу. Він розповів, що відбувається в Україні через агресію Росії, і попередив про небезпеку для Європи.

13:30 Компанія Leroy Merlin відключила український офіс від корпоративного зв'язку та продовжує працювати в Росії.

13:15 Вперше за 25 років престижний турнір Єврохокейтур змінив склад учасників. Швейцарія зіграє натомість Росії. Команду РФ виключили за агресію проти України.

12:58У супермаркетах Росії почалися війни за цукор. Пенсіонери розмітають продукти з полиць, але влада РФ заявляє про зменшення попиту.

12:37Влада Іспанії заарештувала яхту Crescent глави "Роснефти" Ігоря Сечина.

12:20 Глава Чечні Рамзан Кадиров розлютив Героя України Степана Бандеру своїми заявами про винагороду за його голову. Бандера "особисто відповів Кадирову" в тік-току.

Відеовідповідь можна переглянути тут!

12:00 Загальні втрати російських окупантів у війні проти України з початку вторгнення вже становлять близько 14 тисяч осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.

11:40 Максим Галкінвисміяв спробу створити аналог Instagram у Росії. "Нове суспільство анонімних алкоголіків – Россграм", – написав гуморист у Telegram.

11:20 У Маріуполі після авіаудару окупантів по драмтеатру, де ховалися від обстрілів мирні жителі, усі вижили. Завали вже почали розбирати. Про це написавнардеп Сергій Тарута.

11:00 Латвія запропонувала провести трибунал для Путіна у Харкові чи Маріуполі.

10:47 Сьогодні в Україні почнуть працювати ще дев'ять гуманітарних коридорів. Повний перелік тут.

10:35Російські окупанти зруйнували в Києві будинок колишнього чоловіка Ані Лорак.

10:20 Катя Осадча жорстко відповіла MARUV та послала її слідом за російським військовим кораблем.

09:57 Жителі Нью-Йорка підтримують українців у боротьбі з російським окупантом. Про це заявив мер американського міста Ерік Адамс.

09:40 Портал "Сегодня" в аналітичній статті "Між війною та миром" з'ясував, чи готовий Китай допомагати Росії в її агресії проти України.

09:30 США створили міжнародну групу детективів REPOз пошуку активів РФ на Заході.

09: 03 В Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів Олега Червова. Його закопали у Воронежі.

08:36 У різних регіонах України регулярно затримують диверсійні групи РФ. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський.

08:23 Канада заборонила білоруським літакам входити у свій повітряний простір. Більш того, наш союзник заарештував важкий транспортний літак Росії Ан-124 "Руслан" та передасть його Україні.

08:06 Росія в Україні за 22 дні вторгнення втратила більше солдатів, ніж США за 20 років в Іраку.

07:54 Як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі.... Лікар Комаровський на каналі Україна дав корисні поради батькам.

07:34 У Києві збита ракета ворога впала на багатоповерхівку – є жертви.

07:25РФ випустила ракети по трьох кораблях Панами у Чорному морі – один уже затонув.

07:13 Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію з фронту станом на 06.00.

"Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються", – розповіли наші захисниуки.

07:00 Російським окупантам почали транслювати по радіо заклики скласти зброю.

04:57 Ще одна компанія відмовилася від Росії. Qualcomm перестала продавати процесори Російській Федерації. Таке рішення пов'язане з нападом РФ на Україну.

03:56 Російські окупанти у війні проти України могли використовувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Однак ворог почав вдаватися до більш старих і менш точних засобів ураження.

03:31 В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривають серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села страждають від мародерства. Ворог краде та вбиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.

02:36 Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 березня, виступить перед німецьким парламентом у зв'язку з агресію РФ на території України.

01:57 Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Були знищені штурмовик Су-25 ("грач") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.

01:40 Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна "розплачується" за нерозуміння Заходом погрози, що йде від президента Російської Федерації Володимира Путіна.

00:54 Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

00:31 Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 16 березня ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

00:18 Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Росіяни понад 5 днів схиляли його до співпраці.

00:01 Кількість мирних жителів Чернігова, які загинули внаслідок ворожого обстрілу біля хлібної крамниці, зросла до 13 людей. Окупанти продовжують знищувати мирне населення.