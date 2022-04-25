Другого ешелону у армії РФ немає — Жданов

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Росія не має у своєму розпорядженні сил на ведення наступальних дій довше, ніж пара тижнів — про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю виданню НВ.

Він прокоментував заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, що другий етап війни — так звана битва за Донбас — не триватиме довше за два-три тижні.

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"Це класика планування, організації ведення бойових дій. Наступальна операція армії розрахована на 10−14 діб, не більше. Далі треба вводити нову армію в бій — другий ешелон. Другого ешелону на сьогодні в РФ немає", — сказав Жданов.

Росія зазнає втрат

Раніше експерт розповідав, чому ЗСУ вдалося знищити багато ворожих офіцерів високого рангу. За його словами, через нестабільний моральний дух серед бійців їм доводиться перебувати фактично на першій лінії фронту.

Також він заявив, що жорстка вертикаль у російській армії грає на руку ЗСУ. За його словами, військові РФ не можуть виявити ініціативу, відхилитися від поставленого завдання. Вони за будь-яку ціну намагаються виконати наказ, що призводить до великих втрат і невиконання цього самого наказу.

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