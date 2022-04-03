Друга армія світу? ЗСУ знищили техніку окупантів у Маріуполі (відео)

ЗСУ знищили військову техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України в обложеному Маріуполі продовжують наполегливо чинити опір російським окупантам.
Командування Сухопутних сил ЗСУ показало у Youtube відео знищеної військової техніки РФ.
У ЗСУ наочно продемонстрували, "як справи у другої армії світу в Маріуполі".
Втрати російських військових зростають
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 18000;
танків – 644;
бойових броньованих машин – 1830;
артилерійських систем – 325;
РСЗВ – 105;
засобів ППО – 54;
літаків – 143;
вертольотів – 134;
автомобільної техніки – 1249;
кораблі/катери – 7;
цистерн із ПММ – 76;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
Спеціальної техніки – 24;
Пускових установок ОТРК/ТРК – 4.