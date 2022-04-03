Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення

Друга армія світу? ЗСУ знищили техніку окупантів у Маріуполі (відео)

Павло Заяць
3 квітня, 13:27
Українські військові продовжують героїчно обороняти місто від загарбників

ЗСУ знищили військову техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України в обложеному Маріуполі продовжують наполегливо чинити опір російським окупантам.

Командування Сухопутних сил ЗСУ показало у Youtube відео знищеної військової техніки РФ.

Реклама

У ЗСУ наочно продемонстрували, "як справи у другої армії світу в Маріуполі".

Втрати російських військових зростають

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно склали:

Реклама

особового складу – близько 18000;

танків – 644;

бойових броньованих машин – 1830;

артилерійських систем – 325;

РСЗВ – 105;

засобів ППО – 54;

літаків – 143;

вертольотів – 134;

автомобільної техніки – 1249;

кораблі/катери – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

Спеціальної техніки – 24;

Пускових установок ОТРК/ТРК – 4.