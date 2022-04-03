Друга армія світу? ЗСУ знищили техніку окупантів у Маріуполі (відео)

ЗСУ знищили військову техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України в обложеному Маріуполі продовжують наполегливо чинити опір російським окупантам.

Командування Сухопутних сил ЗСУ показало у Youtube відео знищеної військової техніки РФ.

Реклама

У ЗСУ наочно продемонстрували, "як справи у другої армії світу в Маріуполі".

Втрати російських військових зростають

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно склали:

Реклама