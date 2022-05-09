ЗСУ зачищають село, в яке прорвалися окупанти. Ситуація в Луганській області

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Українські захисники успішно тримають оборону в Луганській області. ЗСУ завдають втрат загарбникам, Сєвєродонецьк наш, але потерпає від обстрілів. Докладно про ситуацію в області розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу на річці перейшли окупанти. Переправу вже зруйнували, розповів він.

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"Щойно приберуть усіх "зайвих" – рятувальники зможуть почати розбирати завали у школі та сусідньому селі Шипиловому, де 11 мешканців заблоковано у підвалі приватного будинку, сподіваємось, що вони дочекаються", — зазначив він.

У Попасній українські захисники тримають оборону на нових зміцнених позиціях, проривів немає. Є надія, що незабаром ситуація має змінитись на нашу користь, бо прийшло підкріплення.

"У Рубіжному орки щодня мають втрати, тільки за вчора мінус п‘ять танків, близько двох десятків "200-х", багато поранених. Лінія оборони – без змін", — сказав Гайдай.

Воєводівка на напрямі Сєвєродонецька – наша, ЗСУ туди зайшли та закріпилися на позиціях. Сєвєродонецьк повністю контролюють українські військові, але росіяни обстрілюють його снарядами.

На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч людей. Евакуація відновиться після зачистки Білогорівки, додав Гайдай.

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