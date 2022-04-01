ЗСУ заблокували просування окупантів до Києва – список підконтрольних районів

VSU osvobodili chast' gorodov pod Kiyevom 39 / 5 000 Результаты перевода ЗСУ звільнили частину міст під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові впевнено тримають оборону Києва, звільнено багато населених пунктів. Список оприлюднив Глава Київської ОВ Олександр Павлюк.

На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами

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Демидів,

Димер,

Литвинівка,

Гаврилівка,

Козаровичі,

Жовтневе,

Глубівка,

Ясногородка,

Толокунь,

Сухолуччя,

Липівка,

Гавронщина,

Маковище,

Миколаївка,

Хмільна.

На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти

Рудня,

Шевченкове,

Бобрик,

Стара Басань,

Нова Басань,

Макіївка,

Погреби,

Бажанівка,

Володимирівка,

Шняківка,

Сальне,

Софіївка,

Гайворон.

Ситуація в Україні 1 квітня