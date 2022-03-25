ЗСУ взяли в полон снайперку "Багіру", яка розстрілювала українських полонених

Поранена "Багіра" перебуває у полоні ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку бойовиків із ОРДЛО з позивним "Багіра".

Про це повідомляє волонтер Влад Іванов у Facebook.

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Деталі

За словами волонтера Влада Іванова, поранена "Багіра" перебуває в полоні ЗСУ, їй було надано медичну допомогу. Уточнюється, що на рахунку жінки є чимало життів як українських військових, так і мирних жителів.

За словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", – сказала вона.

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Що відомо про "Багіру"

Журналісти з'ясували, що "Багіра" – колишня ігуменя, у світі – Даніела Лазович – із містечка Горні-Мілановаць у центральній частині Сербії. Повідомляється, що в молодості вона грала в гандбол, а в листопаді 2014-го поїхала в Україну та приєдналася до лав проросійської організації "Оплот".

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