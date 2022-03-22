ЗСУ ведуть оборонну операцію і подекуди контратакують – Арестович

Арестович розповів, як ЗСУ ведуть боротьбу з окупантами / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом доби суттєвих змін у стані та характері дій противника не виявлено. ЗСУ ведуть оборонну операцію і подекуди атакують. На ранок втрати особового складу ворога становлять приблизно 15 300 осіб.

Про це заявив під час традиційного звернення радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Реклама

Заява

"Триває 27-ма доба активної фази українсько-російської війни. Протягом доби істотних змін у стані та характері дій противника не виявлено. ЗСУ ведуть оборонну операцію і подекуди контратакують, завдаючи їм руйнівних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними силами. Хочу звернутися до вас із закликом. Не треба дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів по цивільному населенню РФ і країнах, що її підтримують, зокрема Білорусі, неприпустимі. Ми залишаємося європейською армією та європейською країною. Ми з вами не варвари. Ми – цивілізація, яка веде боротьбу з варварами", – розповів Арестович.

Також він розповів, що втратив ворог станом на ранок 22 березня:

танків – 509 одиниць;

БМП – 1556 одиниць;

артилерійських систем – 252 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 80 одиниць;

ППО – 45 одиниць;

літаків – 99;

вертольотів – 123;

автомобільної техніки – понад 1000 одиниць;

кораблів-катерів – 3;

цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 70;

безпілотників – 35;

спеціальної техніки – 15 одиниць.

Обстановка

22 березня над столичним районом Оболонь було збито імовірно ракету радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У". А на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер".

Реклама

Нескорені мешканці Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Рашисти застосували проти людей сльозогінний газ.

У Горлівці та Єнакієвому окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення, яке відразу відправляють до районів бойових дій.