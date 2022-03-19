ЗСУ вшосте розгромили окупантів під Херсоном – Арестович

Олексій Арестович розповів про втрати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні
На аеродромі у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ЗСУ вже вшосте знищили окупанта – передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
"Хочу вам повідомити, що аеродром у Чорнобаївці (Херсонська область), який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результатом. Збройні сили України знову завдали удару по Чорнобаївці і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Це якраз напрям, який відповідав за ОРДЛО..." – сказав Арестович.
За попередніми даними, командувач цієї армії вбитий.
У Facebook Арестович теж повідомив про знищення командного пункту 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.
"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", – зауважив Арестович.
Як раніше ЗСУ розгромили окупантів на аеродромі під Херсоном
Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових, яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном. Про це написав депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
"Херсон! Пам'ятаєте аеропорт у Чорнобаївці? Там більше не злетять гелікоптери рашистів і не поїде їхня бронетехніка. ВСУ запалюють! Все рознесли нах*р! Окупанти, копайте собі ями і лягайте ногами вперед. Ми не жартуємо. У нас посівна на носі", – написав Гончаренко.
Військовий експерт Олександр Коваленко в Telegram писав, що місцеві жителі говорили про знищення великої кількості техніки російських окупантів, зокрема гелікоптерів.
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