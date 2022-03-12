ЗСУ в Харківській області "Стінгером" збили російський винищувач

Винищувач окупантів задимився і впав. Колаж "Сьогодні"
На Харківщині сили протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували російський винищувач.
Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Що відомо
"Сьогодні близько 12-тої години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", – йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимився та впав на території Білгородської області.
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