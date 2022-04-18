ЗСУ 16-й раз ударили по окупантах у Чорнобаївці

Українські захисники знову знищили окупантів у Чорнобаївці. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України 16-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на сторінці у Facebook.

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"Чорнобаївка – 16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили точній поразці позицій РСЗВ противника та щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся. Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова. Не кумедно, але весело. Вітаю", – написав Арестович.

Що відомо про Чорнобаївку

У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.

1 квітня Збройні сили України знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном Це вже 13-й та 14-й провал окупантів.

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