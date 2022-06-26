ЗСУ знищили військову базу окупантів у глибокому тилу на Донбасі

Накрито базу техніки ЗС РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують успішно громити тилові бази окупаційної армії РФ на захоплених територіях нашої країни. Під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у місті Сніжному.

Про вибухи у Сніжному місцеві жителі повідомили в суботу, 25 червня. Інформацію підтвердив у Telegram український журналіст, військовий кореспондент Роман Бочкала.



За його даними, знищена база техніки ЗС РФ у районі Хіммашу. Він запевняє, що українські війська використали ракетний комплекс "Точка-У". Але, можливо, це заслуга американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, яку нещодавно передали Україні, повідомляють ЗМІ.

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Зазначимо, що Сніжне лежить у глибокому тилу окупаційної армії РФ, дуже близько до російського кордону. Воно перебуває під окупацією з 2014 року.



В останні тижні ЗСУ успішно нищать великі тилові об'єкти ЗС РФ як на Південному, так і на Східному фронтах. Серед іншого знищено великий склад ЗС РФ у Хрустальному (колишній Красний Луч) та штаб "армійського корпусу ДНР" у Донецьку. Це сильно підірвало наступальний потенціал окупантів.

Раніше ми повідомляли, що українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

Також нагадаємо, підрозділи української армії, які обороняли Сєвєродонецьк, змогли максимально виснажити наступ військ РФ. В окупантів не залишилося резервів, які можна кинути в бій.