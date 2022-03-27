ЗСУ знищили в Харківській області один з найновіших винищувачів РФ Су-34

ЗСУ знищили СУ-34 / Фото: Колаж: Сьогодні
Мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили один з найновіших винищувачів ворожої армії – Су-34.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook.
"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з найновіших літаків ворожої армії" , – йдеться у повідомленні.
Також він додав, що ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли у контрнаступ.
"Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали ударів зі зброї дальньої дії – близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський райони", – зазначив Синєгубов.
ЗСУ ліквідували вже 16 600 окупантів
Минулої доби, 26 березня, російські війська, що вторглися в Україну місяць тому, втратили, крім особового складу, ще й багато техніки. Українські військові продовжують витісняти ворога з території нашої країни. Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 16 600 осіб;
- танків – 582 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 1 664 од.;
- артилерійських систем – 294 од.;
- РСЗВ – 93 од.;
- засобів ППО – 52 од.;
- літаків – 121 од.;
- гелікоптерів – 127 од.;
- автомобільної техніки – 1144 од.;
- кораблі/катери – 7 од.;
- цистерн із ПММ – 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
- спеціальна техніка – 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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