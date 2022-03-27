ЗСУ знищили в Харківській області один з найновіших винищувачів РФ Су-34

ЗСУ знищили СУ-34 / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили один з найновіших винищувачів ворожої армії – Су-34.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook.

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"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з найновіших літаків ворожої армії" , – йдеться у повідомленні.

Також він додав, що ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли у контрнаступ.

"Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали ударів зі зброї дальньої дії – близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський райони", – зазначив Синєгубов.

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ЗСУ ліквідували вже 16 600 окупантів

Минулої доби, 26 березня, російські війська, що вторглися в Україну місяць тому, втратили, крім особового складу, ще й багато техніки. Українські військові продовжують витісняти ворога з території нашої країни. Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 16 600 осіб;

танків – 582 од.;

бойових броньованих машин ‒ 1 664 од.;

артилерійських систем – 294 од.;

РСЗВ – 93 од.;

засобів ППО – 52 од.;

літаків – 121 од.;

гелікоптерів – 127 од.;

автомобільної техніки – 1144 од.;

кораблі/катери – 7 од.;

цистерн із ПММ – 73;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;

спеціальна техніка – 21;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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