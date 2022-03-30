ЗСУ знищили російський танк з екіпажем за допомогою Javelin (фото)

Після поразки ракетою в танку здетонував боєкомплект / Колаж "Сьогодні"

Військові зі 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади за допомогою Javelin знищили бойовий танк РФТ-72. Від ракетного удару також було знищено російський екіпаж без можливості ідентифікації.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

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"Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ні активний захист, ні так звана "мангал" (наварені зверху грати). Після поразки ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його вежу зірвало" , – йдеться у повідомленні.

Знищена техніка російської армії. Фото: Сухопутні війська ЗС України.

З боку 128-ї бригади поранених або загиблих немає.

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"Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає у росіян паніку. У разі попадання ракети в танк, БТР, БМП або іншу броньовану техніку в екіпаж та десант, немає жодних шансів вижити", – додали у сухопутних військах ЗС України.

Знищена техніка російської армії. Фото: Сухопутні війська ЗС України.

В українських військових зараз більше танків, ніж на початку війни

Українська армія зараз може мати більше танків, ніж місяць тому — і все це без створення абсолютно нового танка чи витягування якоїсь старої машини зі сховища. ЗСУ продовжують захоплювати їх у РФ.

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Тим часом росіяни захопили щонайменше 37 українських танків — суму, недостатню для компенсації приблизно 274 танків, які, як вважають, було втрачено з усіх причин.

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