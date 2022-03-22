ЗСУ знищили морпіхів РФ, які збиралися атакувати Одесу (відео)

ЗСУ знищили морпіхів РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, які готувалися для штурму Одеси.
Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.
"Частково це особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, знищений і гниє під Миколаєвом та Маріуполем. А рештки морських піхотинців – це вже на корм бичкам. Але щось почав переживати за бичків, щоби не отруїлися", – заявив він.
Війна в Україні 22 березня
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