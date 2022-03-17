ЗСУ знищили командний пункт окупанта та десять повітряних цілей – зведення Генштабу на ранок 17 березня

Враг продолжает нести потери / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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"Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за попередню добу завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА.

Повідомляють, що інформацію про тип ще одного збитого літака та загибель льотчиків уточнюють.

"Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст", – зазначили в Генштабі.

Окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – вчиняють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію для дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

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Одночасно противник продовжує активно поширювати дезінформацію про перебіг ведення так званої спеціальної операції серед власного населення.

В окупанта є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до росту дезертирства та відмов військовослужбовців Збройних сил РФ брати участь у війні на території України.

22-й день війни в Україні