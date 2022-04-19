ЗСУ знищили 28 окупантів та 5 одиниць техніки ворога на півдні України

Окупанти атакують Україну, проте ЗСУ дають відсіч / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки. А в Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів.
Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА. В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються", – йдеться у повідомленні.
На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.
На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.
Майже годинний штурм окупантами українських позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.
Втрати РФ
У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 20 600 чоловік;
- танків ‒ 790;
- бойових броньованих машин ‒ 2041;
- артилерійських систем – 381.;
- РСЗВ – 130;
- засоби ППО – 67 од.;
- літаків – 167;
- гелікоптерів – 147;
- автомобільної техніки – 1487 од.;
- кораблів/катерів – 8;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
ТУ Генштабі заявили, що дані уточнюються.
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