ЗСУ знищили 19 окупантів та 6 одиниць техніки на півдні України

Українські захисники розгромили техніку ворога / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 19 окупантів та 6 одиниць техніки. А в Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту. Тож залишається загроза ракетних ударів, не виключена висадка десанту.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Реклама

"Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 рашистів та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БПЛА "Орлан-10", – йдеться у повідомленні.

Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти.

Тим часом окупанти продовжують підготовку до референдуму, друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв’язок. В будинках місцевих активістів проводяться обшуки та викрадення людей. Вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги.

Реклама

На півночі Херсонщини ворог під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах проводив розвідку боєм в бік Дніпропетровщини.

"Однак був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, поніс втрати і відступив на попередній рубіж. При спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, нашими підрозділами ППО був відкритий вогонь, що змусило ворога відстрілятися неприцільно і втекти", – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині суттєвих змін в позиціях не було, зберігається загроза як артилерійських так і ракетних ударів. Внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.

Реклама

Ворог продовжує розвідувати українські позиції за допомогою безпілотників-розвідників, які продовжують нищити сили ППО.

Втрати окупантів

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

Втрати російської армії:

особовий склад (безповоротні втрати) – близько 20800

літаки – 169

вертольоти – 150

танки – 802

бронетранспортери/бронемашини – 2063

артилерійські системи – 386

системи ППО – 67

реактивні системи залпового вогню – 132

оперативно-тактичні ракетні комплекси – 4

автомобільна техніка – 1495

бензовози – 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158

катери/кораблі – 8

спецтехніка – 27

Читайте також: