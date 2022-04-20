ЗСУ знищили 19 окупантів та 6 одиниць техніки на півдні України

Українські захисники розгромили техніку ворога / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 19 окупантів та 6 одиниць техніки. А в Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту. Тож залишається загроза ракетних ударів, не виключена висадка десанту.
Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 рашистів та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БПЛА "Орлан-10", – йдеться у повідомленні.
Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти.
Тим часом окупанти продовжують підготовку до референдуму, друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв’язок. В будинках місцевих активістів проводяться обшуки та викрадення людей. Вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги.
На півночі Херсонщини ворог під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах проводив розвідку боєм в бік Дніпропетровщини.
"Однак був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, поніс втрати і відступив на попередній рубіж. При спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, нашими підрозділами ППО був відкритий вогонь, що змусило ворога відстрілятися неприцільно і втекти", – йдеться у повідомленні.
На Миколаївщині суттєвих змін в позиціях не було, зберігається загроза як артилерійських так і ракетних ударів. Внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.
Ворог продовжує розвідувати українські позиції за допомогою безпілотників-розвідників, які продовжують нищити сили ППО.
Втрати окупантів
З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.
Втрати російської армії:
- особовий склад (безповоротні втрати) – близько 20800
- літаки – 169
- вертольоти – 150
- танки – 802
- бронетранспортери/бронемашини – 2063
- артилерійські системи – 386
- системи ППО – 67
- реактивні системи залпового вогню – 132
- оперативно-тактичні ракетні комплекси – 4
- автомобільна техніка – 1495
- бензовози – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158
- катери/кораблі – 8
- спецтехніка – 27
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