ЗСУ знищили 11 батальйонів танків, три ударні та одну повітряну армію РФ – Арестович

ЗСУ знищили значну кількість техніки противника. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що російські окупанти майже втратили змогу наступати будь-де на території України і ведуть лише тактичні дії, накопичення резервів, які зазнають нищівних ударів наших ракетних військ, артилерії та авіації.
Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.
Протягом ночі українські військовослужбовці завдавали потужних ударів по супротивнику, додав Арестович.
Наші війська знищили вже 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків та 5 авіаполків гелікоптерів.
"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Російської Федерації", – підсумував Арестович.
Він також подякував співробітникам ДСНС , які допомагають людям навіть під обстрілами та розбирають завали після ворожих ударів.
Війна Росії проти України
- Російські окупанти атакували торговельний центр у Подільському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули автомобілі на паркувальному майданчику та 3-4 поверхи торговельного центру. На місці залучено 8 одиниць пожежної техніки та 37 чоловік особового складу.
- На Житомирщині російські окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти на півночі області, є загиблі.
- Російські окупанти зруйнували 972 будівлі в Харкові, з них 778 – це житлові будинки. Проте вже тепер у місті обговорюють, як відбудовуватимуть Харків.
- Українські військові збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків та 1500 бойових броньованих машин росіян з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.