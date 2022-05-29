ЗСУ вдарили по окупантам під Ізюмом

Окупанти знову зазнали втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"
29 травня Збройні сили України знищили п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Протягом доби ворог зменшив ракетну атаку довкола українських кордонів.
"На Сумщині винищувачі Повітряних сил Збройних сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники знищили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети. А ударна авіація Повітряних сил завдає повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів", — йдеться в повідомленні.
Озвучено загальні втрати армії РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05 склали:
- особового складу – близько 30150 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1338 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;
- РСЗВ – 203 (+0) одиниці;
- коштів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 207 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
- крилатих ракет – 116 (+0);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;
- спеціальна техніка – 48 (+0).