ЗСУ збили другий за день бойовий гелікоптер окупантів "Алігатор": тепер на Запоріжжі

ЗСУ знищили близько 60 російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили гелікоптер КА-52 російських окупантів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Як зазначається, також нанесені пошкодження ще одному такому ж гелікоптеру.

"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога. Разом переможемо!" – вказали в командуванні.

Мінус один "Алігатор" окупантів під Києвом

Міністерство оборони України повідомило, що тепер в окупантів менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".

"Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.

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