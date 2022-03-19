ЗСУ збили другий за день бойовий гелікоптер окупантів "Алігатор": тепер на Запоріжжі

ЗСУ знищили близько 60 російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові на Запорізькому напрямку знищили гелікоптер КА-52 російських окупантів.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, також нанесені пошкодження ще одному такому ж гелікоптеру.
"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога. Разом переможемо!" – вказали в командуванні.
Мінус один "Алігатор" окупантів під Києвом
Міністерство оборони України повідомило, що тепер в окупантів менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
"Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
Трофеї України
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
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- У Приморсько-Охтарському районі Росії поховали командира авіаційної ланки Сергія Волинця, який бомбив мирних громадян в Україні, Грузії та Сирії та загинув у нашій країні.