ЗСУ збили російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець" (відео)

Момент удару було знято на відео / Колаж "Сьогодні"

Українські військові збили російський гелікоптер Мі-28 на східному фронті. На відео видно, як техніка РФ розвалюється у повітрі через ракету від ЗСУ.

Про це повідомляє офіцер генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан.

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У Мі-28 після влучення ракети відвалилася хвостова балка.

ЗСУ збили новий російський гелікоптер

Щодня Збройні сили України допомагають окупантам суттєво скоротити їхній авіапарк. Штаб Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що вдень вдалося збити черговий гелікоптер супротивника.

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Подробиць не наводять. Однак, за опублікованими фотографіями можна констатувати, що вижити екіпажу було практично неможливо.

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