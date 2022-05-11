ЗСУ збили ще одного "Алігатора" над Харківською областю

Ворог зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

Десантники з Житомирщини збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52. Сталося це сьогодні, 11 травня, у небі над Харківською областю.

Про це повідомило Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Реклама

"Сьогодні, 11 травня, у Харківській області підрозділом протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШУ ЗС України з ПЗРК "Перун" було збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!" - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

Загальні втрати від початку вторгнення склали вже: 26 350 осіб (приріст за добу 350 осіб – Ред.);

танки – 1187 (+17);

артилерійські системи – 528 (+9);

РСЗВ – 185;

засоби ППО – 87;

літаки – 199;

вертольоти – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилаті ракети – 94;

кораблі/катери – 12;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);

бойові броньовані машини – 2856 (+48);

спеціальна техніка – 41.

Раніше ми писали: