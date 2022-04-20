Прощавай, "російська механіка"! Десантники збили два ворожі дрони

Збитий безпілотник (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Підрозділи ППО ЗСУ збили два ворожі безпілотники за минулу добу, 19 квітня. Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Слід зазначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Зокрема, ціна російського БПЛА "Горизонт Ейр S-100 (виготовляється у Ростові-на-Дону за ліцензією) стартує від одного мільйона євро", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК Stinger та Starstreak.

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