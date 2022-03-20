ЗСУ збили бойовий гелікоптер окупантів за 16 млн доларів

ЗСУ знищили "Алігатор" окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади знищили найновіший гелікоптер окупантів Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 мільйонів доларів.

Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

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Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади вистрілив із ПЗРК по вертольоту, який на той момент був за кілька кілометрів від граничної відстані досяжності. Ракета влучила у гелікоптер, він упав на землю. У результаті ліквідовано і екіпаж "вертушки".

"Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", – пояснили військові.

Не перший збитий "Алігатор"

19 березня у Бучанському районі Київської області ЗСУ збили розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".

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"Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збитий з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Цього ж дня наші захисники знищили такий же бойовий гелікоптер на Запорізькому напрямку.