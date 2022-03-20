ЗСУ збили бойовий гелікоптер окупантів за 16 млн доларів

ЗСУ знищили "Алігатор" окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади знищили найновіший гелікоптер окупантів Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 мільйонів доларів.
Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади вистрілив із ПЗРК по вертольоту, який на той момент був за кілька кілометрів від граничної відстані досяжності. Ракета влучила у гелікоптер, він упав на землю. У результаті ліквідовано і екіпаж "вертушки".
"Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", – пояснили військові.
Не перший збитий "Алігатор"
19 березня у Бучанському районі Київської області ЗСУ збили розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
"Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збитий з використанням ПЗРК "Стінгер". Разом до перемоги!", – йдеться у повідомленні Міноборони.
Цього ж дня наші захисники знищили такий же бойовий гелікоптер на Запорізькому напрямку.
"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та кілька одиниць бронетехніки ворога. Разом переможемо!" – заявили у командуванні ЗС ЗСУ.