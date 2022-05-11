Експерти США розповіли, як ЗСУ пробиваються до кордону з Росією

ЗСУ просунулися на Харківщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжили наступ на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова, що у Харківській області. Це дозволило відтиснути окупантів до кордону РФ.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

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Водночас російські війська з району Ізюма передислоковуються на північ, щоб спробувати послабити тиск цього контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з Росією.

"Український контрнаступ, найімовірніше, продовжить відволікати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрямки наступу, де бойові дії також було зупинено успішною українською обороною", – йдеться у повідомленні.

Крім того, експерти прогнозують, що контрнаступальні дії ЗСУ завадять російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова. Також це потенційно дозволить українським силам загрожувати російським тилам своїм обстрілом та подальшими атаками. У результаті успішне проведення таких дій паралізує наступальні операції окупантів у районі Ізюма.

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Також завдяки успішним боям українські захисники звільнили кілька міст на північ від Харкова.

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