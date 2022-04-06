ЗСУ перетворили на брухт техніку окупантів – відео з висоти

ЗСУ знищують техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники знищили військову техніку російських окупантів. Від танків та вантажівок залишилася тільки купа металу, частини їх розкидало навкруги. Частина російського озброєння згоріла вщент.

Відео опублікував Генштаб ЗСУ.

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"Розглядати спалену та підбиту російську техніку іноді цікавіше з повітря. Продовжуємо фіксувати провали "другої армії у світі" і показувати, що з нею роблять, зокрема, воїни 93-й ОМБр "Холодний Яр". Разом переможемо!" – написали у Генштабі.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня:

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особовий склад – близько 18 500 осіб,

танки ‒ 676,

бойові броньовані машини ‒ 1858,

артилерійські системи – 332 од.,

РСЗВ – 107 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаки – 150,

гелікоптери – 134,

автомобільна техніка – 1322 од.,

кораблі/катери – 7,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94,

спеціальна техніка – 25 од.,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Проте дані ще уточнюються – підрахунок ускладнюється через постійні бойові дії.