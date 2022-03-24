Без жодної втрати. ЗСУ відбили у ворога стратегічно важливе село на Київщині

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Збройні сили України відбили у ворога село Лук'янівка на Київщині, повідомляє "Сьогодні".
Це село, як і інші, за які наша армія зараз веде успішні бої, є важливим пунктом на Київському напрямку.
Внаслідок боїв ЗСУ знищили близько 40 окупантів, 9 БМП та 2 танки, один танк захопили. З української сторони втрат немає. Подробиці на відео розповів український військовий.
"Операція виконана повністю з абсолютним успіхом, ми вибили звідси ворога. За даними, отриманими від полоненого ворога, тут було близько 200 росіян. Частина так і залишилася тут лежати у землі, частина втекла", – сказав він.
Військовий повідомив, що українські збройні сили зараз вибивають ворога з інших сіл Баришівського району.
Війна в Україні
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