Без жодної втрати. ЗСУ відбили у ворога стратегічно важливе село на Київщині

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України відбили у ворога село Лук'янівка на Київщині, повідомляє "Сьогодні".

Це село, як і інші, за які наша армія зараз веде успішні бої, є важливим пунктом на Київському напрямку.

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Внаслідок боїв ЗСУ знищили близько 40 окупантів, 9 БМП та 2 танки, один танк захопили. З української сторони втрат немає. Подробиці на відео розповів український військовий.

"Операція виконана повністю з абсолютним успіхом, ми вибили звідси ворога. За даними, отриманими від полоненого ворога, тут було близько 200 росіян. Частина так і залишилася тут лежати у землі, частина втекла", – сказав він.

Військовий повідомив, що українські збройні сили зараз вибивають ворога з інших сіл Баришівського району.

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