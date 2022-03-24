ЗСУ відбили село у Запорізькій області: зачистка триває

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На Запоріжжі українські Збройні сили звільнили село Малинівка Гуляйпільського району. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Подробиці розповів голова місцевої громади Володимир Шиш.
"З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами — Любимівка, Новозлатополь, і до сьогодні ворог був і в Малинівці. Наразі йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена", — розповів він.
За його словами, ситуація дійшла до критичної через окупацію росіянами.
"Ситуація в громаді критична. Окупанти поставили навколо блокпости і не пускають нікого до селищ. Як наслідок, є гуманітарні проблеми — з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну", — розповів він.
Шиш зазначив, що необхідно організувати гуманітарний коридор, аби люди, які бажають, могли б виїхати. Це, в основному, хворі, які потребують постійного догляду та лікування.
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