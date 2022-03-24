ЗСУ відбили село у Запорізькій області: зачистка триває

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На Запоріжжі українські Збройні сили звільнили село Малинівка Гуляйпільського району. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Подробиці розповів голова місцевої громади Володимир Шиш.

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"З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами — Любимівка, Новозлатополь, і до сьогодні ворог був і в Малинівці. Наразі йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена", — розповів він.

За його словами, ситуація дійшла до критичної через окупацію росіянами.

"Ситуація в громаді критична. Окупанти поставили навколо блокпости і не пускають нікого до селищ. Як наслідок, є гуманітарні проблеми — з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну", — розповів він.

Шиш зазначив, що необхідно організувати гуманітарний коридор, аби люди, які бажають, могли б виїхати. Це, в основному, хворі, які потребують постійного догляду та лікування.

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