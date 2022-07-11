ЗСУ звільнили від окупантів село на Херсонщині: перше відео

Українські військові звільнили від російських окупантів черговий населений пункт / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 окремої піхотної бригади вдалося взяти під контроль черговий населений пункт.

Про це повідомила бригада в себе на сторінці у Facebook.

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Звільнення села

Як зазначається, від російських окупантів у Іванівці залишилися лише "страшні спогади та "мертва" військова техніка".

"Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою. Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.

Раніше український журналіст Дмитро Гордон розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон. Також партизани Херсона попередили колаборантів про "небезпеку українських ночей".