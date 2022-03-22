ЗСУ звільнили Макарів від окупантів

Населений пункт звільнений/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні Сили України звільнили населений пункт Макарів Київської області. Там підняли український прапор.

Про це повідомляє Міноборони.

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"Завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий", — йдеться в повідомленні.

Також на Миколаївському напрямку ЗСУ пішли в контратаку і відкинули росіян.

Окупанти погрожують на Закарпатті

На Закарпатті зафіксували підривну діяльність спецслужб Російської Федерації у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію.

В угорській громаді окупанти почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Крім того, на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про "бажання угорської громади Закарпатської області від'єднатися від України".

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"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", — зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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