ЗСУ накрили окупантів поблизу Чорнобаївки

Окупанти зазнають втрат в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові знищили на півдні ворожий склад паливно-мастильних матеріалів, 29 загарбників, зенітно-ракетний комплекс та іншу російську техніку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Вогнем реактивної артилерії знищено склад паливно-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. "Вгамовано" 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72, та іншу броньовану техніку", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у штабі зазначають, що проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини залишаються високими. Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон – це Україна, а вони – українці. Попри терор та заборони, люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій.

"На бойових позиціях вздовж лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Противник активності не проявляє, однак здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївщині та Одещині. Ракетний удар було нанесено по морській інфраструктурі Очакова. А центральний район Миколаєва обстріляно реактивними системами залпового вогню з використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів, що мають невибіркову дію. Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торговельний центр, автотранспорт, газовід. Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС. Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель", — розповіли українські захисники.

Вони додали, що вороги намагаючись влучити в міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, влучають в цивільні об’єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів.

"І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важко поранена 6-річна дитина. При повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракету збито силами протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту. Підрозділи ОК "Південь" спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за минулу добу понад 100 уражень ворожим позиціям.

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Втрати в окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);

танків – 1228 (+8);

бойових броньованих машин – 2974 (+16);

артилерійських систем – 577 (+22);

РСЗВ – 195;

засобів ППО – 89;

літаків – 200;

вертольотів – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);

крилаті ракети – 97 (+2);

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2101 (+14);

спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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