ЗСУ можуть зробити Харків недосяжним для артилерії РФ найближчими днями – Інститут вивчення армії

Харків може опинитися поза зоною досяжності ствольної артилерії / Колаж "Сьогодні"

Український контрнаступ на північ і схід від Харкова забезпечив подальші успіхи за останні 24 години та може успішно витіснити російські війська з-під артилерійського вогню Харкова в найближчі дні.

Про це повідомляли американський "Інститут вивчення війни".

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Український контрнаступ широкою дугою на північ і схід від Харкова розширився. Інститут висуває гіпотезу, що найближчими днями ЗСУ відсунуть російські війська далі від міста, і Харків опиниться поза зоною досяжності ствольної артилерії.

"Армія РФ не просунулися на ізюмському напрямку, але досягли невеликих успіхів на околицях Сєверодонецька. На південний схід від міста, ймовірно, захоплене селище Вороново. Також ворог суттєво розширили зону контролю на північний схід від Ямполя" , – йдеться у повідомленні.

Інститут не може підтвердити удару української протикорабельної ракети по російському фрегату "Адмірал Макарову". Раніше це не підтвердили у Пентагоні.

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Умови успішного контрнаступу ЗСУ на Донбасі

Потрібно, щоб ворог якнайбільше виснажився і в цей момент відразу розпочинати масштабний контрнаступ на тимчасово окупованих територіях. Нинішній контрнаступ, про якому повідомили ВСУ, поки що має локальний характер, проте може бути початком масштабної операції.

Також слід сконцентрувати достатню кількість сил та засобів, не дати ворогові окопатися та закріпитися на тих позиціях, які вони вже зайняли.

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