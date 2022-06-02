ЗСУ можуть накинути зашморг на армію РФ у Херсонській області – ISW

ЗСУ можуть завадити планам окупантів у Херсонській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Український контрнаступ у Херсонській області привернув увагу російських військ у цьому районі. Окупанти щосили намагаються убезпечити життєво важливу наземну лінію зв'язку, якому загрожували ЗСУ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Українські сили провели серію організованих контратак по населених пунктах на східному березі річки Інгулець, які знаходяться поблизу безпосередньої ключової магістралі.

У відповідь росіяни зруйнували мости, які українці використовували під час однієї з цих контратак, та інші мости через річку, щоб утримати оборону від очікуваних українських контрнаступів.

"Українські сили, ймовірно, все ще знаходяться досить близько біля шосе, щоб завадити його використанню як основного маршруту постачання, що може підірвати здатність росіян протистояти українським контрнаступам із півночі", – зазначили експерти.

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ЗСУ досягли важливого успіху на Херсонщині – радник голови МВС

30 травня українські війська штурмували село Давидів Брід на Херсонщині. Там можуть створити плацдарм та захопити трасу на Нову Каховку. Крім того, ЗСУ завдали ударів по техніці РФ поруч із Чорнобаївкою. Про це повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

"Наші війська штурмували Давидів Брід на Херсонщині. Це дуже важливий успіх. Фактично, там може бути створений плацдарм і захоплена траса на Нову Каховку. Це може бути розсікаючим ударом по російському угрупуванню і загрожувати відрізанню Херсона від тилів російської армії", – розповів він.

Також Андрусів зазначив, що 30 травня було завдано ударів по розвантаженню танків Т-62 і по складах озброєння поруч з Чорнобаївкою.

"Загострення і контратака в Херсонський області може мати дуже далекі наслідки для всього південного угрупування рашистів. Сподіваємося на розвиток цього успіху найближчими днями", – додав радник голови МВС.

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