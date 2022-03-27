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ЗСУ ліквідували вже 16 600 окупантів та знищили 582 танки армії РФ – Генштаб

Наталія Магдик
27 березня, 10:25
Російські військові продовжують зазнавати величезних втрат в Україні, крім особового складу знищено багато техніки загарбників

Генштаб оприлюднив зведення про втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 26 березня, російські війська, що вторглися в Україну місяць тому, втратили крім особового складу ще багато техніки. Українські військові продовжують витісняти ворога з території нашої країни.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 16600 осіб;
  • танків – 582 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 1664 од.;
  • артилерійських систем – 294 од.;
  • РСЗВ – 93 од.;
  • засоби ППО – 52 од.;
  • літаків – 121 од.;
  • гелікоптерів – 127 од.;
  • автомобільної техніки – 1144 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
  • спеціальна техніка – 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна України. Ситуація на 27 березня