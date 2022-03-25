ЗСУ ліквідували полковника РФ, який керував морпіхами

Черговий російський військовий командир загинув в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові у Маріуполі ліквідували ще одного російського полковника – Олексія Шарова. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Шаров керував 810-ю окремою гвардійською бригадою морської піхоти Чорноморського флоту.

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Втрати високих чинів армії РФ

Відомо, що ЗСУ під час війни, розв'язаної Росією, знищили кілька високопосадовців російської армії. Серед них як мінімум сім генералів.

Генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141-го моторизованого полку національної гвардії РФ, який називали "елітним".

Генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії.

Генерал-майор Андрій Колесніков – командувач 29-ї армії Східного військового округу.

Генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу.

Генерал-майор Олег Мітяєв – командир 150-ї мотострілецької дивізії, яка презентується в Росії як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році та брала участь у штурмі Рейхстагу.

Генерал-лейтенант Андрій Мордвічов – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Генерал-лейтенант Яків Рязанцев, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

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