ЗСУ ліквідували комбрига морської піхоти РФ при спробі прорватися до Одеси

Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зазнають втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ, який хотів штурмувати Одесу. Про це у своєму ранковому відеозверненні в Telegram-каналі розповів речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Пам'ятаєте, ми напередодні говорили про те, що морпіхи, які хотіли штурмувати Одесу, гниють тепер під Миколаєвом та Маріуполем. Надійшла ще одна гарна новина — наші знищили російського командира бригади морської піхоти. Так буде з кожним, хто намагається ґвалтувати українських жінок, убивати наших дітей. І немає їм прощення", – заявив Братчук.

Зазначається, що напередодні було ліквідовано особовий склад, який намагався на початку війни висадитись на одеському узбережжі.

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Ситуація з військовими РФ

28 лютого загинув командир загону СОБР (спеціальний загін швидкого реагування. – Ред.) у Кемеровській області, полковник Костянтин Огій, який воював раніше в Афганістані та Чечні.

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Військовополонений з Росії Володимир Рассказов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".