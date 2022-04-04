ЗСУ атакували російський фрегат "Адмірал Ессен" – ЗМІ

Українські захисники пошкодили російський ракетний фрегат. Колаж "Сьогодні"

Російський фрегат проекту 11356Р отримав серйозне пошкодження внаслідок вогневого удару українських воїнів.

Про це "Думський" повідомили джерела у Військово-морських силах України

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Наразі невідомо, за яких обставин і якою зброєю було вражено корабель окупантів.

Як пише видання, "прилетіло" до борту фрегата "Адмірал Ессен". Цей корабель неодноразово випускав ракети у мирних українських містах, у тому числі в Одесі.

Україні потрібні літаки та ППО

Україна потребує у системах протиповітряної оборони , тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села. Від постійних бомбардувань гинуть та страждають громадянські люди. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті. La Repubblica .

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"Найбільші наші втрати сьогодні – це люди. Звичайні громадянські люди, які гинуть і страждають від постійних бомбардувань, авіа- та ракетних ударів в українських містах та селах" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що з перших днів війни українці зверталися до НАТО із проханням закрити небо від бомб та ворожих літаків.

"Цього не сталося, на превеликий жаль. Але тоді дайте нам зброю, яка зможе допомогти нам самим захистити своє небо. Дайте нам літаки, ППО", – сказав Зеленський.

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