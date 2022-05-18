Все заї*ало, додому хочу. На Запоріжжі окупанти готові все кинути і втекти – перехоплення

Російські окупанти деморалізовані / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти деморалізовані, готові втекти з території України. Про це свідчить радіо перехоплення двох росіян, які ділилися інформацією про те, що відбувається.

Нове перехоплення розмови окупантів опублікувала в Telegram-каналі Служба безпеки України.

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"Кожного вечора, бл*дь, боремося з ДРГ, які, бл*дь, щоночі починають, нах*й, до села заходити... Ну коротше, бл*дь, заї*ало все, додому хочу, бл*дь. Вже деякі на взводі: покладемо *уй, з'ї*ємось, заї*али",- поскаржився військовий своєму товаришу по службі.

Наприкінці розмови один із них навіть перейшов українською мовою.

"Ну все давай, до побачення" – сказав він, другий окупант йому також відповів "до побачення".

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