"Всі в спину плюватимуть" — радіоперехоплення розмови окупанта

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Чергове перехоплення телефонної розмови російського окупанта зі своїм родичем опублікувала СБУ.

З нього зрозуміло, що загарбники не очікували такого опору від України та підтверджують, що російська влада приховує дані про загиблих. У розмові йдеться про те, що їм соромно через відступ із Чернігівської та Київської областей – вважають це зрадою російської армії. Мова росіян зазвичай вражає великою кількістю нецензурних слів.

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"... чув, відводитимуть війська. Чернігів, Київська область, б**. Йо*** в рот, зрадили російську армію, зараз взагалі всі в спину плюватимуть. А що, не соромно? Стільки солдатів занапастили, нах**, і здатися? Що там, х*ярять? Ну так і ви у відповідь х*ярите? – запитує чоловік російського військового.

"Ну щось вилітає, ми не знаємо — чи долітає, чи ні... До нас-то долітає", — відповідає той.

Родич запитує, невже російська армія не має озброєння, про яке скрізь йшлося.

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"Та безпонтове все", — відповідає окупант.

"А реклама була... Твою мать, ганьба, б**, Вова Путін. Нах** було йти тоді? Сказали, ось це тисяча солдатів російських загиблих, щось я сумніваюся, б**. А ви там просто сидите? Чого чекаєте? Назад прийдете, вам всю спину заплюють, скажуть – фу лохи, б**, обісралися", — обурюється родич.

"Так уже", — відповідає окупант.

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У СБУ висловили жаль, що окупантам соромно лише за власні поразки, але не перед мирними людьми, яких вони вбивають. Їхні настрої досить показові, наголошується в повідомленні.

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