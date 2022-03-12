Ворог був за кілометр! Нацгвардієць знищив снайпера РФ під Миколаєвом

Він уже не першу добу не давав спокою нашим бійцям. Колаж "Сьогодні"

На Миколаївщині нацгвардієць знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км.

Про це повідомляє пресс-служба Нацгвардії.

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На території одного з миколаївських підприємств, неподалік передових позицій українських захисників, ворожий снайпер влаштував собі позицію. Він уже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

Точним кулеметним вогнем один із нацгвардійців знищив ворога, що знаходився на дистанції понад 1000 м.

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