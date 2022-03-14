Біля Запорізької АЕС війська РФ почали підривати боєприпаси

Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку N1. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" у Telegram – канал .
"Окупант планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.
Під час вибухів персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема, МАГАТЕ?", – йдеться у повідомленні.
Обстріли ЗАЕС
"Енергоатом" показав ексклюзивне відео, на якому працівники Запорізької атомної електростанції намагалися переконати загарбників припинити стрілянину по ній, оскільки це може бути небезпечним для всього світу. Оператор українських АЕС наголосив, що співробітники станції доклали всіх сил, щоб попередити жахливу катастрофу.
Це – ядерний тероризм
"Це неприпустимо, це – ядерний тероризм. Підривати снаряди на території АЕС – такого у світі ніколи не було. Ділянка, де було підірвано боєприпаси – це периметр АЕС", – повідомив "Сьогодні" ексглава Держатомрегулювання Григорій Плачков.
Він зазначив, що тепер потрібно спостерігати за радіаційним фоном – його контролюють онлайн, кожну секунду.
"На першому енергоблоці не було палива. Він на ремонті, вони його не запускали. Що зараз із працюючими енергоблоками – це питання", – сказав Плачков.
За даними Енергоатому, поки невідомо, чи змінився радіаційний фон на АЕС.
Захоплення Запорізької АЕС
Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС у Європі – Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа.
Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином .
Ситуація в Україні 14 березня
- Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
- Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії, пише "Українська правда". Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ.
- Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти лежать за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
- Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
- Минулої доби угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).