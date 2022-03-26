Біля Луцька збили ворожий безпілотник (оновлено)

У Волинській ОВА припускають, що це могла бути ракета/Фото: колаж: "Сьогодні"

Біля Луцька українська протиповітряна оборона збила безпілотник окупантів. У Волинській області звучала сирена.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

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Повідомляється, що за попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Водночас зазначають, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється.

Обстріл ракетами

"З повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами. Три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню", — зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Ракета окупантів влучила у нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині. Під час першої тривоги було збито безпілотник.

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