Війська РФ виходять з Чернігівської області, але можливі авіаційні удари – ОВА

Голова ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що війська РФ виходять з Чернігівщини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог продовжує відступати з території Чернігівської області. Українські Збройні Сили розміновують території там, де стояли окупанти.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram.

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За його словами, російські війська покидають територію області завдяки зусиллям українських захисників.

"Для чого він (ворог, – ред.) це робить – тільки йому відомо. Але, я сподіваюсь, що він виходить звідси назавжди", – зазначив Чаус.

Він додав, що зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. ЗСУ займаються розмінуванням населених пунктів області.

Ворог може атакувати з неба

Голова ОВА додав, що попри вихід наземних сил РФ, можливі авіаційні і ракетні удари по області.

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"Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи і у нас ще війна, ворог знаходиться на нашій землі, на Чернігівській, на українській", – додав Чаус.

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