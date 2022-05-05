Війська РФ хочуть висадити десант на Чорноморському узбережжі

Перед тим, як висадити десант, окупанти здійснюють розвідку/Фото: Wikipedia, колаж: "Сьогодні"
У північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування десанту окупантів. Нині росіяни здійснюють розвідку за допомогою безпілотника.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
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Сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу.
"Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів", – зазначили в ОК "Південь".
Жителів південних районів України закликають зберігати спокій і витримку, а також:
- не відвідувати пляжі та інші заборонені території;
- не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів;
- не наражати себе на небезпеку;
- не заважати діям ЗСУ.
Окупанти 24 рази атакували Луганську область
На Луганщині знайшли ще п'ять тіл людей, загиблих від рук російських окупантів. За 4 травня сім потужних артилерійських обстрілів росіяни направили на Сєверодонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.
24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів Луганської області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня.
Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік із Попасної.
"Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Зокрема, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менш ніж вісім будинків, три – у Комишувасі, чотири – у Сєверодонецьку, чотири – у Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Також у Сєверодонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.