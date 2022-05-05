Війська РФ хочуть висадити десант на Чорноморському узбережжі

Перед тим, як висадити десант, окупанти здійснюють розвідку/Фото: Wikipedia, колаж: "Сьогодні"

У північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування десанту окупантів. Нині росіяни здійснюють розвідку за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Реклама

Деталі

Сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу.

"Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів", – зазначили в ОК "Південь".

Жителів південних районів України закликають зберігати спокій і витримку, а також:

не відвідувати пляжі та інші заборонені території;

не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів;

не наражати себе на небезпеку;

не заважати діям ЗСУ.

Окупанти 24 рази атакували Луганську область

На Луганщині знайшли ще п'ять тіл людей, загиблих від рук російських окупантів. За 4 травня сім потужних артилерійських обстрілів росіяни направили на Сєверодонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.

Реклама

24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів Луганської області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня.

Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік із Попасної.

"Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Зокрема, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менш ніж вісім будинків, три – у Комишувасі, чотири – у Сєверодонецьку, чотири – у Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Також у Сєверодонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Читайте також