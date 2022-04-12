Війна закінчиться восени, голоду не буде — прогноз езотерика

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні триватиме до осені, проте вже у квітні очікується локальне затишшя. Такий прогноз зробила езотерик Яна Езотеричка у своєму відео на YouTube.

За її словами, серйозне посилення боїв очікується вже в травні, будуть серйозні жорсткі бої. Війська країни-агресора постійно продовжуватимуть атаки. За прогнозом езотерика, перемир'я буде, але конкретика з цього питання з'явиться не раніше липня.

Реклама

Карти демонструють зміну стратегії у червні, це означатиме досягнення певних домовленостей і згасання активних бойових дій.

"Можливо, у червні, вже будуть якісь процесуальні дії. А у липні на нас чекає потужна сильна позиція влади", — зазначила езотерик.

Остаточно змінитися хід війни може лише в серпні, і вже ближче до осені на Україну чекає повна перемога у війні з окупантами.

"У нумерологічному прогнозі вісім – це кармічна цифра. Серпень – восьмий місяць, і ймовірність того, що до осені війна може завершитися, дуже сильна", – повідомила езотерик.

У вересні, судячи з прогнозу, ще йтимуть бойові дії, але це вже будуть локальні бої за звільнення конкретних територій. Військова загроза в Україні може залишатись і в жовтні. А ось уже у листопаді все остаточно заспокоїться, каже езотерик. За її словами, голоду внаслідок війни також не очікується.

Реклама

Україна займе чіткі позиції за підсумками війни вже у грудні 2022 року, підсумувала езотерик.

Раніше ми писали: