Війна в Україні: батьки пишуть дані дітей та вішають бирки на малюків (фото)

Батьки вказують дані дитини / Колаж "Сьогодні"

В Україні батьки пишуть дані дитинина бірці та кріплять її на одяг малюків. Це на той випадок, якщо місця перебування будуть бомбити.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Так тепер "споряджають" українських дітей на випадок, якщо місця їхнього перебування будуть бомбити. Путінським морякам все одно що бомбити. У них є тактика, якої вони дотримуються дуже давно – вбивають мирне населення ", – йдеться у повідомленні.





Під час війни батьки пишуть дані дітей на бирці. Фото: Антон Геращенко

На випадок, якщо вб'ють

В Україні через війну батьки пишуть дані дитинита свої контакти прямо на тілі малюка. Це на той випадок, якщо дорослих уб'ють, а дитина виживе.



"Батьки пишуть свої контакти на тілах своїх дітей на випадок, якщо їх уб'ють, а дитина виживе" , – йдеться у повідомленні.

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