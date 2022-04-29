Війна в тилу ворога чи провокація Кремля: хто стоїть за вибухами у Росії

Війна з Україною охоплює територію Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Війна з Україною заходить на територію Росії дедалі далі. За останні 2 тижні географія вибухів та пожеж у південних регіонах Російської Федерації помітно розширилася. Серед місцевих жителів почалася паніка, влада готує бомбосховища та звинувачує Україну в диверсіях. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається у прикордонних областях та хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.

Пожежі на нафтобазах та вибухи військових складів

З 24 лютого – дня початку вторгнення Росії до України у прикордонних регіонах РФ дедалі частіше відбуваються вибухи та пожежі. З 15 по 27 квітня їхня кількість збільшилася майже вдвічі. Усього ж у Білгородській області сталося 20 "інцидентів", у Курській – 10, у Воронезькій – 4, і стільки ж у Брянській, одне з них – з пораненими цивільними.

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Фото: Telegram-канал "МО"

Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що:

у Білгороді бойові вертольоти завдали ракетні удари з нафтобази;

у Воронежі та Курській області були збиті безпілотники;

у селі Стара Нелідівка сталася пожежа на військовому складі;

у селі Журавлівка прогриміли вибухи після прильоту снарядів;

у селищі Теткіне вибухнула бойова машина, яку ремонтували біля цукрового заводу;

біля села Червоний жовтень сталася пожежа на нафтобазі.

Крім того, протягом одного дня, 25 квітня, в російському Брянську спалахнула пожежа на нафтобазі "Дружба", що входить до комплексу нафтопроводу, через який російська нафта потрапляє до країн Європи, загорілося нафтосховище на території компанії "Агропромкомплект", була пошкоджена залізниця зійшов з рейок поїзд, а також спалахнули ємності з дизпаливом на військовій авіабазі в Уссурійську.

Пожежа на нафтобазі у Брянську. Фото: колаж "Сьогодні"

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У Росії почалася паніка

Після низки подій секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що у південних регіонах РФ необхідно забезпечити надійну роботу системи екстреного оповіщення населення та привести у належний стан бомбосховища. Тим часом багато жителів Білгородської, Курської та Воронезької областей, побоюючись початку широкомасштабних бойових дій, почали залишати свої будинки та їхати у спокійніші регіони.

Що кажуть у ФСБ

У ФСБ РФ заявили, що пожежі на нафтобазах та військових складах – справа рук диверсантів та повідомили про затримання двох росіян, які нібито готували диверсію у Білгородській області "на одному з об'єктів транспортної інфраструктури", назвавши їх "прихильниками українського нацизму".

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Спецслужба опублікувала відео допиту затриманих, на якому вони розповідають про свої диверсійні задуми, використовуючи якісь занадто протокольні формулювання або ж просто вимовляють завчений текст з фсб-шних методичок.

"Я дивився залізничні колії, щоб зрозуміти, якими шляхами пересуваються військові ешелони. Також я вивчав будову колії та методи її виведення з ладу", – сказав один із них.

Другий "диверсант" каже, що вони планували "пошкодження залізничного полотна шляхом викручування гвинтів та послаблення кріплень і всі ці дії мали бути розголошені шляхом поширення інформації в інтернеті".

Що кажуть в Україні

Влада України офіційно не підтвердила свою причетність до вибухів та пожеж у Росії, але й не спростувала.

"Українська держава здійснює оборонну операцію з відображення озброєної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи і всі події, що відбуваються на території РФ. Тому я не підтверджуватиму цю інформацію, не спростовувати", – заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Олександр Мотузяник: "Я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати" / Фото: Минобороны Украины

В свою чергу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав інциденти у Росії "кармою" за її вторгнення до України.

Білгородська, Воронезька, Курська області тепер теж починають активно вивчати таке поняття, як демілітаризація. Роззброєння. У цих областях періодично горять великі паливні бази, що забезпечували паливом бронетехніку армії РФ, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин. Якщо ви (російські) вирішили масово атакувати іншу країну, вбивати, тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх сферах, то рано чи пізно борги доведеться повертати. Карма – штука жорстока", – написав Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Британія вважає, що Україна має право атакувати РФ

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресора згідно із законами війни.

"Якби Україна справді вирішила атакувати структуру тилового забезпечення російської армії, це було б законно з погляду міжнародного права", – заявив він.

Заступник Воллеса – Джеймс Хепі додав, що саме Москва розпочала війну, і тепер Київ має повне право завдавати ударів по цілям та маршрутам поставок на російській території.

Бен Уоллес: "Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресора" Фото: peoples.ru

У Росії пригрозили ударом у відповідь

В Міноборони РФ назвали заяву британських чиновників "прямим провокуванням Лондоном київського режиму на подібні дії".

"У разі спроби їх реалізації, це негайно призведе до нашої пропорційної відповіді. Наші збройні сили знаходяться в цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві", – заявили у російському оборонному відомстві.

США підтримали Україну

У США заявили, що Україна має право сама вирішувати, чи варто їй атакувати об'єкти на території РФ. На думку держсекретаря Ентоні Блінкена Україна має право піти на такий крок заради власного захисту від російської агресії

"Питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, що виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все, що необхідно для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому разі – це їхнє власне рішення", – сказав Блінкен.

З ним погодився й Михайло Подоляк. У своєму Twitter він натякнув, що ЗСУ все ж таки зможуть вдарити по Росії.

"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, у тому числі ударами по складах та базах російських убивць. Світ це право визнає", – написав він.

Українські диверсанти чи провокація РФ

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначає, що вибухи та пожежі на військових об'єктах у Росії може бути справою рук диверсантів.

"Малоймовірно, що такі обставини – випадковість. Схоже, там працювали фахівці. Люди з певними навичками. Але, звичайно, не можна однозначно стверджувати, що за цими вибухами та пожежами стоять українські військові чи спецслужби. У всякому разі, офіційного підтвердження цього немає", – каже "Сьогодні" експерт.

Сергій Шабовта: "Малоймовірно, що такі події є випадковістю". Фото: скріншот

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що обставини були організовані самою Росією.

"170 кілометрів від нашого кордону – ми туди не дістанемо. У нас немає вогневих засобів, щоб завдати ракетного удару", – каже експерт.

На його думку, серія вибухів та пожеж на території РФ може бути провокацією Кремля з метою звинувачення України в нападі та подальшому введенні воєнного стану та оголошення в країні мобілізації для "захисту Росії від української агресії". Експерт зазначає, що сили армії РФ, задіяні в бойових діях в Україні, закінчуються і для виконання поставлених військових завдань, Росії потрібна більша кількість солдатів. А для цього потрібно оголосити загальну мобілізацію.

"Я більше схиляюся до версії "операція під чужим прапором", тому що росіянам не вистачає великого теракту, щоб зараз оголосити червоний ступінь терористичної загрози, ввести військовий стан та розпочати загальну мобілізацію у прикордонних областях з Україною. Це найімовірніша версія того, що зараз відбувається в Росії", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Росії потрібен привід для загальної мобілізації" / Фото: Facebook

Вибухи у Росії