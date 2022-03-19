Війна РФ проти України може призвести до масового голоду – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів про наслідки війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні може статися масовий голод та крах продовольчої системи світу. Треба зробити все можливе, щоб запобігти цьому.

Про це написав генсек ООН Антоніу Гутерреш у Twitter.

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"Війна в Україні вже порушує ланцюги постачання і спричиняє різке зростання цін на паливо, харчові продукти та транспорт", – написав Гутерреш.

Він додав, що світ повинен зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи.

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Світ на порозі продовольчої кризи

Рекордно високі світові ціни на продовольство можуть зрости ще на 22% внаслідок війни Росії проти України. Такі прогнози озвучили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

Бойові дії зупинили торгівлю та знищують майбутній врожай. 13,1 мільйона людей у всьому світі голодуватимуть наступного сезону за найгіршого сценарію. Головне — зупинити війну.

Росія та Україна входять до п’ятірки найбільших міжнародних експортерів зернових та олійних культур. Через війну вже підвищено ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі на 70%. Гендиректор ФАО Цюй Дуньюй заявив, що перебої з постачанням неминучі.

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Втім, тепер основні райони вирощування продовольчих культур в Україні безпосередньо межують з Росією та Білоруссю, де тривають бойові дії. Також у разі продовження війни наша держава не зможе відвантажити на світові ринки законтрактований мінімум 6 млн т пшениці та 15 млн т кукурудзи.

Це обернеться катастрофою планетарного масштабу, прогнозують експерти.

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