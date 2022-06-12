Війна – не завада коханню: бійці ЗСУ на фронті зіграли два весілля (фото)

Дві закохані пари одружилися у прифронтовому селищі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині в прифронтовому населеному пункті одружилися дві закохані пари.

Перша пара – військовослужбовці Січеславської бригади Владислав та Ольга, які не один рік захищають Україну зі зброєю в руках, повідомляє Міноборони України у Facebook.

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Друга пара – доброволець Микола із десантно-штурмових військ та журналістка Христина.

Як зазначили в Міноборони, "у такий складний час і створюються справжні українські сім'ї, які знають ціну свободи, які роблять все можливе на передовій, щоб не передати у спадок війну".

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